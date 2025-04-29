Скорая помощь Подмосковья отработала 870 тысяч вызовов с января

В Московской области на станции скорой трудятся около десяти тысяч человек — это врачи, фельдшеры, медсестры, водители, диспетчеры и другие специалисты. Каждый день по региону работают около 600 выездных бригад, которые помогают людям в экстренных ситуациях. С начала года они отработали 870 тысяч вызовов.

«На плечах работников скорой медицинской помощи лежит колоссальная нагрузка. В Подмосковье проживают более 8,5 миллиона человек, в летний период численность населения увеличивается, так как многие проводят время на дачах в нашем регионе», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

В Подмосковье медиков поддерживают разными способами: открывают новые посты скорой помощи, ремонтируют действующие здания и закупают современные автомобили. Кроме того, станция скорой помощи Подмосковья — одна из крупнейших в регионе. Она включает 56 подстанций и 92 выездных поста.