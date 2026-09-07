Склады ресурсоснабжающих организаций Подмосковья укомплектуют к концу ноября

Склады ресурсоснабжающих предприятий Московской области полностью укомплектуют аварийным запасом запчастей и материалов к концу октября. Об этом рассказал губернатору Андрею Воробьеву на ВКС министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.

К 30 сентября уровень заполнения складов должен составить минимум 60%.

«Что касается резерва запчастей и материалов, то формирование неснижаемого запаса находится у нас на особом контроле. До 30 сентября склады ресурсоснабжающих предприятий должны быть заполнены минимум на 60%, а к концу ноября — укомплектованы на все 100%», — уточнил Кирилл Григорьев.

Резерв включает задвижки, трубы, насосное и электрооборудование, а также муфтовые соединения.