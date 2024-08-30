Склады автозапчастей построят в Ленинском округе в 2025 году

Склад автозапчастей построят в Ленинском округе. Там получат работу 20 человек. Строительство планируют завершить в течение девяти месяцев.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, проект будет сопровождать менеджер Центра содействия строительству. Застройщик уже получил все необходимые согласования и разрешение на возведение объекта.

В поселке Горки Ленинские построят два здания площадью по 1,5 тысячи квадратных метров. Там будут хранить запчасти для отечественных и зарубежных автомобилей.

Реализовать проект планируют за девять месяцев. В него инвестируют около 210 миллионов рублей.

Всего на сопровождении ЦСС находятся около пяти тысяч проектов. Они принесут 847 миллиардов рублей инвестиций и создадут 185 тысяч рабочих мест.

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