Складской комплекс в Мытищах создаст около 100 рабочих мест | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 16:46 Складской комплекс в Мытищах создаст около 100 рабочих мест Главгосстройнадзор Московской области

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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области осуществили проверку возведения складского комплекса. Объект расположен в непосредственной близости от деревни Сгонники в городском округе Мытищи.

Строительство комплекса стартовало в апреле 2021 года. На текущий момент он находится на стадии третьего этапа. Специалисты выполняют возведение многоуровневого складского здания, достигшего строительной готовности на уровне 55%.

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В настоящее время проводятся работы по установке внутренних инженерных систем и облицовке фасадов. Общая площадь объекта составляет около 32 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории планируется организовать зоны для погрузки-разгрузки, стоянку для грузовых и легковых автомобилей.

Предполагается, что здание будет сдаваться в аренду для хранения товаров, размещения производственных линий и офисных помещений, что позволит создать около сотни новых рабочих мест. Для сотрудников складских помещений будут предоставлены комнаты отдыха, гардеробы и душевые.

Завершить строительство планируют ко второму кварталу 2024 года.

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