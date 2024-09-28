Складской комплекс с промплощадкой на 1500 рабочих мест построят в Подольске

В городском округе Подольск возведут складской комплекс Industrial City «Коледино-2» площадью 103 тысячи квадратных метров. Он обеспечит рынок 1500 новыми рабочими местами.

На очередном заседании Совета депутатов городского округа Подольск внесли изменения в Генеральный план и одобрили использование земельного участка для строительства складского комплекса. Он будет оснащен производственной площадкой со всеми необходимыми техническими возможностями.

На земельном участке вблизи деревни Бережки площадью 21,4569 гектара возведут комплекс Industrial City «Коледино-2». Проект предусматривает строительство производственных зданий и офисов общей площадью 103 тысячи квадратных метров. Этот компекс создаст 1500 новых рабочих мест.

Отметим, что доступ к участку пройдет через автодорогу от места примыкания дублера дороги М-2 «Крым» к уличной дорожной сети деревни Стрелково. Это исключит движение транспорта через жилой сектор.

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