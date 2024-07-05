Складской комплекс построят на базе кластера «Ногинск» к концу года

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство складского комплекса в Богородском городском округе на территории транспортно-логистического кластера «Ногинск». В инспекции также принимали участие эксперты Московской областной строительной центральной научно-исследовательской лаборатории.

На сегодняшний день строительная готовность складского комплекса составляет 70%. Надземная часть здания уже построена, в настоящее время ведутся работы по устройству полов, внутренних и наружных инженерных систем. Для завершения строительства привлечено 150 рабочих и шесть единиц техники.

Новый производственно-складской корпус высотой от одного до трех этажей будет использоваться для приема, хранения и отгрузки товаров народного потребления. Здание общей площадью более 110 тысяч квадратных метров состоит из нескольких блоков, которые будут оснащены современными инженерными системами, соответствующими всем необходимым требованиям для хранения различной продукции.

Реализация проекта также приведет к созданию 2,5 тысячи рабочих мест в Богородском городском округе. Завершить строительство планируют в IV квартале 2024 года.

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