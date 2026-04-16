Складской комплекс достроят в индустриальном парке в Домодедове в этом году

Складской комплекс продолжают строить на территории индустриального парка NK Парк Домодедово 2. Работы планируют завершить во втором квартале года.

Площадь комплекса превысит 35 тысяч квадратных метров. Строительная готовность объекта уже достигла 70%. На площадке завершили основные работы: устройство подземной и надземной частей здания. Сейчас там устраивают внутренние коммуникации и ведут благоустройство территории, рассказали в региональном Минстрое.

По проекту на территории построят подъездные пути и круговой проезд для спецтехники. Также там появятся парковочные порстранства для персонала и посетителей.