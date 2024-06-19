Складской комплекс достроят на Малом проезде в Химках в 2024 году

Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство складского комплекса «Лихачевский» в Химках. Его возводят на Малом проезде. Завершить работы планируют в третьем квартале этого года.

Как рассказали в ведомстве, готовность работ уже превысила 90%. Сейчас строители проводят внутреннюю отделку и обстраивают коммуникации.

Площадь двухэтажного комплекса — свыше 21 тысячи квадратных метров. В здании обустроят зоны для хранения и обработки грузов, офисы, административные и другие помещения. На территории разместят место для ремонта автомобилей.

«Согласно проекту, также появится парковка на 260 машиномест и площадки для разворота и маневрирования. У комплекса будет вся необходимая инженерная инфраструктура: 250-кубовые пожарные резервуары с насосной станцией, очистные сооружения и дизельная генераторная для бесперебойного электроснабжения. Въезд и выезд будет осуществляться через два КПП», — добавили в ведомстве.

Проект привлек в Подмосковье еще около миллиарда рублей инвестиций.

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