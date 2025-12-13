Складские операции автоматизировали в центре «Северная Звезда» в Дмитрове

Логоцентр «Северная Звезда» в Дмитровском округе достиг впечатляющих результатов в обработке товаров. За сутки сотрудники предприятия успевают обрабатывать более 600 транспортных средств, что соответствует свыше 20 тысяч паллетомест с товарно-материальными ценностями.

Такой высокий уровень эффективности стал возможен благодаря внедрению отечественных IT-технологий автоматизации складских операций. Директор распределительного центра Юлия Туркина отметила, что «Северная Звезда» сегодня является одним из самых автоматизированных складских комплексов в России. Время, необходимое для обработки товара и его отправки, составляет всего 18 часов.

Ключевую роль в ускорении процессов играет трехмерная автоматизированная система перемещения и хранения товаров «ADAPTO», использующая лифты и шаттлы для сортировки и выдачи товаров. Также в логоцентре установлен робот-депалетайзер с искусственным интеллектом от команды «Яндекс Роботикс», который способен разбирать паллеты с коробками различных размеров и укладывать их на конвейер.