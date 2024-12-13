Склад жидкостей от обледенения самолетов откроют в Богородском округе

Склад для хранения противообледенительных жидкостей построят в Богородском округе. Комплекс планируют открыть в 2025 году.
Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, на территории существующего производственного комплекса возведут логистических центр и два хранилища для реагентов и авиационных противообледенительных жидкостей. Работы стартовали в декабре 2023 года, готовность объекта уже превысила 85%.
Сейчас специалисты завершают монтаж коммуникаций и ведут пуско-наладку. На объекте трудятся 30 человек.
В помещениях будут хранить продукцию компании «Авиафлюид Интернешнл». Предприятие поставляет противообледенительные жидкости в аэропорты России и стран СНГ более 15 лет.
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