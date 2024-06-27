Склад сырья для производства аэрозолей построили в Электроуглях
Главгосстройнадзор Московской области проверил новый склад хранения и выдачи легковоспламеняющихся жидкостей в Электроуглях. Системы безопасности функционируют исправно, застройщик может готовить документы для разрешения на ввод.
Площадь склада составляет порядка 336 квадратных метров. Здесь оборудовали 13 подземных резервуаров, где будут хранить компоненты для производства лакокрасочных аэрозолей. Общий объем емкостей составит 119,4 тысячи тонн.
Склад построила компания «Троль-Авто», специализирующаяся на производстве и дистрибуции лакокрасочных аэрозолей. Под контролем выпускают более 1,5 тысячи наименований продукции. В процессе заняты более тысячи специалистов, а клиентская сеть насчитывает порядка 500 компаний, в том числе иностранных.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».