Склад с мебелью и текстилем загорелся в Долгопрудном

Крупный пожар произошел на складе в Павельцево в Долгопрудном, где хранились мебель, геотекстиль и тара для кулеров. Площадь возгорания, по уточненным данным, составила 4700 квадратных метров.

На месте происшествия работают 24 единицы техники и 79 человек. На помощь местным пожарным пришли спасатели из Королева, Лобни, Москвы и Мытищ. Пожар локализован, пострадавших нет.

Заместитель главы Долгопрудного Алексей Новиченко, который находится на месте происшествия, сообщил, что по предварительной информации, возгорание произошло в результате нарушения требований безопасности при проведении сварочных работ.

«Данные возгорания и сильный дым не оказывают влияние на полеты и деятельность аэропорта Шереметьево. Аэропорт работает в штатном режиме и обеспечивает бесперебойное выполнение суточного плана полетов. Службы аэропорта держат под контролем оперативную обстановку на территории аэропорта и оказывают содействие по запросу управления МЧС по Московской области», — сообщили в дирекции по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.