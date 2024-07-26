Склад патронов времен Великой Отечественной войны нашли в лесу под Рузой

Старший участковый лесничий Максим Боровков сообщил о случайной находке экстренным службам и вызвал на место сотрудников полиции, саперов и спасателей. Они быстро приехали, выкопали и забрали боеприпасы для последующего уничтожения.

«Отзвуки войны до сих пор слышны в подмосковных лесах: время от времени вскрываются „тайники“, свидетельствующие о былых сражениях и подвигах наших предков», — отметил лесничий.

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