Склад для замороженных продуктов построят в Домодедове в 2026 году

Склад для хранения охлажденных и замороженных продуктов построят в Домодедове. Работы планируют завершить в июле 2026 года.

Складской комплекс компании «Белка Девелопмент» возводят на 1-м километре трассы А-107. Сейчас там ведут подготовительные работы.

Площадь здания превысила 24 тысячи квадратных метров. Внутри построят два этажа, один — подземный. Там будут хранить продукты в заводской упаковке. Для этого создадут 36 тысяч паллетомест, которые смогут вместить около 22 тонн товаров.

Годовой грузооборот склада превысит 300 тысяч тонн. Там будут использовать современное оборудование, в том числе электропогрузчики и поводковые электротележки.

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