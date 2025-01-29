Склад для сборки и хранения электроники построят в Клину летом

Строительство складского комплекса для сборки, хранения и отправки электроники продолжается в Клину. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области оценили готовность объекта в 55%.

На объекте уже возвели несущие и ограждающие конструкции, сейчас выполняются работы по устройству полов.

Производственно-складской комплекс площадью 3,2 тысячи квадратных метров будет предназначен для сборки, хранения и отгрузки комплектующих, персональных компьютеров и другой электроники.

На всех этапах застройщика — компанию «ТЕХНОПАРК» — сопровождают менеджеры Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Инвестиции в реализацию проекта составят порядка 170 миллионов рублей.

Когда склад начнет работать, в Клину появится 15 новых рабочих мест. Ожидается, что строительство объекта завершится в июне.