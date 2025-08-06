Склад для керамогранитной плитки построят в Богородском округе к 2028 году

Новый склад керамогранитной плитки из эко-материалов Estima Ceramica построят в Богородском округе к 2028 году. В проект инвестируют 120 миллионов рублей.

Как рассказали в областном Мининвесте, объект будет возводить Ногинский комбинат строительных изделий, входящий в производственное объединение ESTIMA. Предприятие активно внедряет инновационные технологии и использует отечественное сырье. Мощность производства превышает 15 миллионов квадратных метров плитки в год.

На территории нового склада смогут разместить около восьми тысяч паллет и порядка 7,3 тысячи тонн продукции. Годовой грузооборот превысит 318 тысяч тонн плитки.

Сейчас на объекте проводят коммуникации, готовность проекта уже достигла 65%. Все работы ведут под контролем специалистов регионального стройнадзора.

При реализации проекта застройщику помогают специалисты Центра содействия строительству.