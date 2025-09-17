Склад для хранения и отгрузки полуфабрикатов открыли в Лосино-Петровском

Новый производственный объект открыло руководство компании бренда «Сибирская коллекция» в Лосино-Петровском. Здесь будут хранить и отгружать для отправки в федеральные торговые сети по всей стране пельмени, вареники, наггетсы, блины, пиццу, котлеты и многое другое.

Продукцию выпускают под этим брендом более 15 лет на предприятии «Щелковский МПК» в Лосино-Петровском. Производственные мощности находятся в поселке городского типа Свердловский.

За месяц предприятие производит около 3000 тонн продукции. Пельмени, сырники и наггетсы входят в школьное меню Московской области.

Новый склад — это первый в истории компании объект, который построили с нуля. Его площадь составляет более 1000 квадратных метров, вместимость — 1770 паллет мест продукции с режимом хранения -20°C.

Также здесь есть четыре отгрузочных окна, стеллажные системы в шесть уровней, новые электротележки и ричтраки. Кроме того, благодаря запуску склада создали 41 рабочее место для жителей округа.

«Поздравляю коллектив „Сибирской коллекции“ с запуском склада! Уверен, что это далеко не последнее новое здание компании. Со своей стороны окажем все необходимые меры поддержки для дальнейшего развития», — сказал глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав.