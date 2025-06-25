Склад декоративной косметики построят в Солнечногорске

Новый склад российского бренда косметики «Арт Визаж» построят в Солнечногорске. Там будут хранить, сортировать и маркировать готовую продукцию. Расширение позволит создать около 40 рабочих мест.
Застройщик — крупнейший в стране производитель декоративной косметики. Под брендом выпускают средства для макияжа, которые востребованы среди визажистов. На производстве используют современные итальянские технологии, а благодаря собственной лаборатории обеспечивается высокое качество товаров.
Склад построят в рамках программы импортозамещения. На работы выделят 380 миллионов рублей. Проект реализуют под контролем специалистов технадзора. Сейчас готовность работ составляет 40%.
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