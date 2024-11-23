Скейт-площадку в поселке Селятино модернизируют в 2025 году

В Наро-Фоминском городском округе уделяется большое внимание созданию современных и удобных условий для активного досуга молодежи. В четвертом квартале 2025 года в парке «Мечта», расположенном в поселке Селятино, планируется обновление и открытие скейт-площадки.

На новой площадке смогут тренироваться как скейтбордисты, так и любители самокатов, велосипедов и других экстремальных видов спорта. Скейт-парк будет оснащен современным оборудованием, соответствующим всем требованиям безопасности и стандартам качества.

Этот проект не только улучшит условия для занятий спортом, но и станет стимулом для привлечения молодежи к активному образу жизни. Кроме того, обновленная площадка внесет вклад в благоустройство территории парка, делая его более привлекательным и функциональным. В результате скейт-площадка станет популярным местом отдыха, где молодежь сможет развивать свои спортивные навыки и творческий потенциал.

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