Скейт-площадку открыли в поселке Селятино Наро-Фоминского округа

В парке «Мечта» поселка Селятино Наро-Фоминского округа 1 сентября открыли современную скейт-площадку. Проект реализовали в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья».

Первыми опробовали площадку профессиональные рейдеры — воспитанники спортивной школы № 1 Наро-Фоминска: Данила Девятых, Вадим Ромашкин и Михаил Савин. Спортсмены отметили, что площадка получилась просторной, с необычными элементами и интересными радиусами.

«Развитие спортивной инфраструктуры — один из приоритетов округа, а новые площадки помогают ребятам раскрывать свой потенциал и вести активный образ жизни», — сказал начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев.

Для маленьких гостей подготовили анимационную программу: аквагрим и игры с ростовыми куклами. На аллее парка работала выставочная зона, где можно было познакомиться с историей экстремального спорта, узнать о знаковых соревнованиях и сделать фото в фотозоне.

Объект построен в рамках губернаторского проекта «Парки Подмосковья» и программы «Формирование комфортной городской среды». Новая площадка станет точкой притяжения для молодежи и местом для тренировок и активного отдыха.