Скейт-площадку для молодежи построят в парке в Наро-Фоминском округе

Строительство скейт-площадки в парке «Мечта» полным ходом идет в Наро-Фоминском округе. Начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев побывал на объекте и проверил ход работ.

Будущее место для активного отдыха постепенно приобретает реальные формы. Специалисты уже выполнили важнейшие подготовительные этапы: полностью отсыпали основание из щебня и песчаной смеси, которое обеспечит надежную дренажную систему и устойчивость конструкции. Смонтирован металлический каркас — основа будущих фигур и трамплинов. Теперь строителям предстоит самый ответственный этап — бетонирование. Финишное покрытие должно быть идеально гладким, прочным и безопасным для катания.

Подрядчик обещает, что строительство площадки завершат до конца августа. Новое современное пространство станет не просто местом для тренировок любителей экстремальных видов спорта, но и точкой притяжения для молодежи, где можно будет безопасно оттачивать мастерство, общаться и проводить время на свежем воздухе.

Работы ведутся в рамках губернаторского проекта «Парки Подмосковья» и программы «Формирование комфортной городской среды».