Скейт-парк за 25 миллионов рублей появится в Шатуре

Благоустройство площади у спортивно-культурного центра «Рошаль» и скейт-площадки завершается в городском округе. За обновление этих территорий проголосовали жители Шатуры.

Скейт-парк, занимающий площадку более 800 квадратных метров, уже почти готов. Он подойдет как для начинающих, так и для продвинутых райдеров. Бетонная площадка предназначена для катания на скейтборде, роликах, самокатах и велосипедах. Стоимость проекта составила 25 миллионов рублей, которые выделили власти Подмосковья и муниципальный бюджет.

Реконструкция площади у спортивно-культурного центра началась летом. Специалисты проложили коммуникации, установили столбы освещения, заменили брусчатку. В центре площади разместятся фонтан с подсветкой и арт-объект.