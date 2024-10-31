Скейт-парк за 25 миллионов рублей появится в Шатуре
Благоустройство площади у спортивно-культурного центра «Рошаль» и скейт-площадки завершается в городском округе. За обновление этих территорий проголосовали жители Шатуры.
Скейт-парк, занимающий площадку более 800 квадратных метров, уже почти готов. Он подойдет как для начинающих, так и для продвинутых райдеров. Бетонная площадка предназначена для катания на скейтборде, роликах, самокатах и велосипедах. Стоимость проекта составила 25 миллионов рублей, которые выделили власти Подмосковья и муниципальный бюджет.
Реконструкция площади у спортивно-культурного центра началась летом. Специалисты проложили коммуникации, установили столбы освещения, заменили брусчатку. В центре площади разместятся фонтан с подсветкой и арт-объект.
«То, что было, и то, что есть, — это две разные вещи. Все, что пришло в негодность, заменили. Будут новые фонари, лавочки, озеленение, поэтому место заиграет и будет очень красиво», — рассказал руководитель Рошальского территориального управления Василий Никифоров.
А еще на площади 27 тысяч квадратных метров установят детскую и спортивную площадки. Благоустройство проводится в рамках программы по созданию комфортной городской среды.
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