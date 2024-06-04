Скейт-парк построят в Лобне до конца июля

Пресс-служба администрации г. о. Лобня
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Глава Лобни Анна Кротово проконтролировала начало работ по строительству скейт-парка в микрорайоне Красная поляна. Завершить работы планируют до конца июля этого года.

Изначально предложение построить площадку для занятий экстремальными видами спорта внесли жители микрорайона. Они озвучили его на одной из встреч с главой округа. Спортивный объект возведут между домами по улицам Булычева и Молодежная до конца июля 2024. Место также согласовали с жителями.

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