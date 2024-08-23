Скейт-парк построят в парке имени Гагарина в Шатуре

В городском парке имени Гагарина в Шатуре построят бетонный скейт-парк. Площадка из этого материала сертифицирована Мировой федерацией скейтбординга для проведения соревнований. Каркасные конструкции наоборот — непригодны для сложных трюков.

Площадь бетонной площадки — более 800 квадратных метров. Она предназначена для катания на скейтборде, роликах, самокатах и велосипедах. Скейт-парк подойдет как для начинающих, так и для продвинутых райдеров.

Бетонные скейт-парки — единственная площадка, которую одобрили в Мировой федерации скейтбординга. Это самое популярное на сегодняшний день исполнение подобных комплексов. Материал позволяет создавать конструкции различной формы. Каркасные парки наоборот — не так надежны и прочны.

Все радиусные бетонные поверхности наносят при помощи техники торкретирования, а плоские поверхности обрабатывают техникой механической обработки затирочных машин.

Подрядчик готовит график работ. Позже он представит его администрации городского округа Шатура. Исполнитель приступит к объекту в ближайшее время.

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