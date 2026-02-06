Сказочный помощник появился в деревне Ложки в Солнечногорске

В деревне Ложки городского округа Солнечногорск во время уборки снега случилось необычное событие. Вместе с местными жителями и активистами на борьбу со снежными сугробами вышел Чебурашка.

Совместные усилия людей и сказочного героя ускорили процесс уборки. Для очистки серьезных завалов подключилась «тяжелая артиллерия» — спецтехника от предприятия по производству безалкогольных напитков «БОБИМЭКС». Благодаря этому въезд в поселок и все подъезды к дому культуры были оперативно расчищены.

Инициативу проявил заместитель генерального директора ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ» Александр Бобылев. Он сразу откликнулся на просьбу работников культуры. Так деревня Ложки не только избавилась от снега, но и окунулась в атмосферу сказки.

Текст, фото и видео: Ирина Кузова.