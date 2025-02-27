Сказкотерапию провели для участников «Активного долголетия» в Одинцове

В Одинцовском клубе «Активное долголетие» провели интерактивную лекцию, посвященная сказкотерапии — психологическому направлению, которое помогает людям лучше понимать себя и находить ответы на жизненные вопросы через погружение в мир сказок.

Участники мероприятия смогли определить, с какими сказочными героями ассоциируют себя, и получили подсказки для решения сложных ситуаций, которые могут возникать в повседневной жизни. Лекция помогла долголетам взглянуть на знакомые с детства сказки по-новому, а также найти в них глубокий смысл и скрытую мораль. Многие участники признались, что начали заново учиться читать сказки, находить в них мудрость и вдохновение.

Сказкотерапия — это не только интересный, но и полезный инструмент для тех, кто стремится к самопознанию и самореализации, а также ищет пути выхода из трудных жизненных ситуаций. Этот метод также подойдет и любителям открывать новое, ведь он позволяет взглянуть на привычные вещи под другим углом.

Клуб «Активное долголетие» является частью губернаторской программы, направленной на поддержку активного образа жизни для людей «серебряного» возраста.Пенсионеры могут бесплатно посещать кружки, секции, экскурсии и другие мероприятия, которые помогают им оставаться в тонусе, находить новые увлечения и общаться с единомышленниками.