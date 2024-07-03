Скатную кровлю жилого дома на Советской улице отремонтирую в Солнечногорске

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Ремонт скатной кровли продолжается в жилом доме № 5/15 на Советской улице в Солнечногорске. Специалисты подрядной организации отремонтировали ее на 60%.

В Солнечногорске успешно реализуют региональную программу капитального ремонта общего имущества жилых домов. Эксперты «Управления технического надзора капитального ремонта» тщательно контролируют соблюдение строительных норм и правил.

«Многоэтажка в центре Солнечногорска возведена в 1955 году. Рабочие полностью обновят здесь не только кровлю, но и фасад здания. В нынешнем году в муниципалитете капитальный ремонт проведут в 87 многоквартирных домах, из них в 32 заменят кровлю», — прокомментировал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации городского округа Солнечногорск Владимир Щур.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Узнать адреса домов, где будет проводиться капитальный ремонт можно на интерактивной карте Фонда капремонта.

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