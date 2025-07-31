«Скамью примирения» установили в Богородском округе

Необычное место появилось в Старой Купавне. В микрорайоне Жилка, на лесной опушке, где раньше было старое футбольное поле, появился арт-объект «Скамья примирения».

Наверное, в каждом городе, поселке, микрорайоне есть свои места силы. Локации с особой энергетикой, где можно восполнить свои энергетические каналы, отвлечься от повседневной суеты, привести мысли в порядок, восстановить жизненные силы. Или попробовать вдохнуть новую жизнь в угасающие отношения и вернуть дорогого тебе человека. Теперь такое необычное место есть в городе Старая Купавна Богородского округа.

История ее создания очень личная. Автор — житель Купавны, организатор прославленных гонок с собаками «Хвостатый драйв» Тарас Козырь. Мастер трудился над скамьей на протяжении недели, вложив душу и любовь. Тарас Козырь надеется, что это поможет вернуть возлюбленную, с которой прожили вместе не один год.

«Пусть эта скамья станет неким романтическим местом, тихим, где поют птицы и нет интернета и связи. Пусть сюда приходят пары, чьи отношения зашли в тупик, у которых накопились мелкие проблемы, или крупные ссоры. Приходите сюда, садитесь и разговаривайте. В любой ситуации можно найти выход и примириться, сохранив отношения», — поделился Тарас Козырь.