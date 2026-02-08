Скачай, не срывай»: Мострансавто фиксирует рост интереса к сервису электронных расписаний

С момента запуска цифрового сервиса электронных расписаний «Скачай, не срывай» его популярность продолжает расти. Общее количество скачиваний и просмотров превысило 2,8 миллиона. Только в январе 2026 года пассажиры обратились к сервису более 69 тысяч раз, из них 11 тысяч — оригинальные пользователи.

Мострансавто — подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области — продолжает развивать цифровые инструменты, делая общественный транспорт удобнее для пассажиров.

Самым востребованным направлением стал маршрут №437 «Клин — Москва (м. Водный Стадион)», расписание которого с начала года запросили уже 897 раз. На втором месте — маршрут №308 «Москва (м. Домодедовская) — Аэропорт Домодедово», интерес к которому проявили 649 пользователей. Замыкает тройку популярных направлений маршрут №362 «ст. Монино — Москва (м. Щелковская)», расписание которого изучили 540 раз.

Сервис «Скачай, не срывай» доступен круглосуточно как на официальном сайте Мострансавто, так и через Telegram-бота @Mostransavto_bot. С его помощью можно мгновенно получить расписание любого маршрута, а также скачать его через бот — не только всего маршрута, но и с определенного остановочного пункта. Пользователи могут посмотреть прогноз прибытия автобуса, не выходя из дома.