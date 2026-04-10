Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 10 апреля

Утром 10 апреля загруженность дорог в Московской области оценивается в четыре балла. По информации Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона зафиксировано более миллиона автомобилей, что на 4% меньше средних значений прошлого месяца.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Московской области в течение дня ожидаются снег и снег с дождем, что приведет к снижению видимости на дорогах. Министерство транспорта Подмосковья призывает автомобилистов быть предельно внимательными, особенно на поворотах, мостах и эстакадах. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, заблаговременно снижать скорость перед переходами и пропускать пешеходов.