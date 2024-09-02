Ситценабивную фабрику в Серпухове признали объектом культурного значения

Главное управление культурного наследия Московской области включило в реестр объектов регионального значения — памятников истории и культуры ситценабивную фабрику Коншиных «Старая Мыза». Архитектурный комплекс расположен в центре Серпухова на территории Кремля на Красной горе.
Как рассказали в ведомстве, ситценабивная фабрика Коншиных — старейшее текстильное предприятие города, включающий в себя комплекс производственных зданий, постройки XIX — начала XX веков.
Наиболее ранние постройки на территории фабрики относятся к первой половине XVIII века. Фабрика стала частью архитектурного ансамбля центра Серпухова.