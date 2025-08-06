Системы водоснабжения и водоотведения модернизируют в Истре

Для улучшения качества услуг, оказываемых жителям, в муниципальном округе Истра проходит масштабная модернизация систем водоснабжения и водоотведения. По госпрограмме там реализуют 35 мероприятий, из которых почти половину проведут уже в текущем году.
Из запланированных работ: капитальный ремонт двух участков сетей водоснабжения в Истре на улицах Ленина и 9-й Гвардейской дивизии, 10 участков сетей водоснабжения в Дедовске, а также установка четырех станций очистки воды на водозаборных узлах в Синево, Красновидово, Вельяминово и Алехново. Сейчас проводят подготовительные работы и закупают оборудование.
Стоит напомнить, что в предыдущие годы на территории Истры построили и ввели в эксплуатацию сразу 14 станций обезжелезивания. Они обеспечили качественной питьевой водой более 10,3 тысяч жителей.
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