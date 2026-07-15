Системы отопления модернизируют в 260 жилых домах Подмосковья к зиме

В Подмосковье в рамках региональной программы капитального ремонта обновляют инженерные узлы и системы центрального отопления, чтобы повысить надежность теплоснабжения и свести к минимуму риски аварий зимой. В этом году работы охватят 260 многоквартирных дома. В пяти из них ремонт уже завершили.

Всего в программу капремонта в Подмосковье входят более 44 тысяч домов. За 12 лет 20 тысяч из них привели в порядок. В них заменили 4,5 тысячи лифтов.

«В этом году полностью перестроили систему и учли ошибки прошлых лет: перешли на годовые контракты, привлекли еще 170 подрядчиков в реестр квалифицированных подрядных организаций, внедрили техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап, от заключения договора до оплаты, взяли на личный контроль и осуществляем ручное сопровождение», — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Лидерами по объему работ стали Подольск (35 МКД), Красногорск (25 МКД), Лобня (22 МКД) и Воскресенск (21 МКД).

Инженерные узлы внутридомовых теплосистем заменят еще в 197 здании. Из них 33 — в Подольску, 29 — в Лобне, 24 — в Воскресенске и 24 — в Красногорске.

Специалисты подрядных организаций регионального фонда капитального ремонта проводят комплексную замену элементов: трубопроводов, радиаторов, конвекторов, задвижек и других составляющих теплосистемы. Работы выполняют как в местах общего пользования, так и непосредственно в квартирах — для этого необходим доступ со стороны собственников жилья. Все новые системы должны быть введены в эксплуатацию до старта отопительного сезона.

Завершить все работы планируют до начала отопительного сезона.