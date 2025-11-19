Системы освещения отремонтировали в 130 подъездах Подмосковья в октябре

За октябрь подмосковные коммунальщики восстановили освещение более чем в 130 подъездах и входных группах жилых домов по заявкам жителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий региона.

Рабочие заменили перегоревшие лампочки, отремонтировали проводку, а также восстановили сами осветительные приборы. Там, где было нужно, электрики поставили новые выключатели и силовые кабели.

В ведомстве напомнили, что за освещение в подъездах отвечают управляющие компании и при проблемах такого рода нужно обращаться к ним. Сделать это можно напрямую или через портал Единой диспетчерской службы МО. Обслуживающая организация должна принять заявку и выполнить работы в установленные сроки.