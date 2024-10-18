Системы наружного освещения установили в 16 населенных пунктах в Домодедове

Освещение появилось на улицах еще 16 населенных пунктов городского округа Домодедово. Теперь жители смогут комфортно и безопасно добираться до нужных мест.

Работы по просьбе жителей провели в микрорайонах Востряково и Белые Столбы, деревнях Истомиха, Тупицино, Старосъяново, Карачарово. Также системы освещения появились в селах Вельяминово, Добрыниха, Кузьминском, Ям, и Введенском, а также в поселке Спасибо врачам.

Сейчас специалисты занимаются технологическим присоединением к электрическим сетям и заключают договоры на энергоснабжение. Освещение появится после завершения этого этапа.

«Ежегодно для комфорта и безопасности жителей устанавливается новое освещение на общественных территориях. Адресный перечень мест установки уличного освещения сформирован на основании пожеланий домодедовцев.

Наша задача — сделать так, чтобы проблемные участки, которые тревожат жителей, были освещены», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Отметим, что контракт заключен еще по 19 объектам. До конца года в округе установят более 600 светодиодных светильников, заменят кабельные линии и парковые светильники в сквере Памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС.

Информация обо всех населенных пунктах, где пройдут работы, есть на сайте.

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