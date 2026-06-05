Сегодня 14:44 Системы микроклимата и видеоконтроль. Воробьев — о втором этапе строительства тепличного комплекса в Электростали Воробьев на ПМЭФ: тепличный комплекс «Иванисово» расширят в Электростали 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Вторую очередь тепличного комплекса «Иванисово» запустят в Электростали по соглашению на полях Петербургского международного экономического форума. Договор подписали губернатор Андрей Воробьев и председатель совета директоров «Центральный маркет» Юлия Серых.

С 2014 года в Подмосковье в 28 раз увеличились объемы тепличного производства. Только в прошлом году в закрытом грунте вырастили 132 тысячи тонн овощей, что стало лучшим показателем в стране. «Мы рады, что наши сельхозпроизводители из года в год продолжают наращивать объемы, расширяться. В их числе компания „Центральный маркет“, которая планирует запустить вторую очередь современного агрокомплекса „Иванисово“ в Электростали», — сказал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Под брендом «Иванисово» компания выпускает огурцы и томаты, выращенные в теплицах агрокомплекса. Вторую очередь запустят к 2029 году. Ожидается, что предприятие нарастит выпуск томатов и начнет выращивать салат. В результате количество овощных культур в Подмосковье увеличится с 16 до 25,5 тысячи тонн. «Теплицы будут оборудованы LED-подсветкой, что благоприятно влияет урожайность. Компания планирует инвестировать в проект порядка 11 миллиардов рублей, будет создано 250 рабочих мест», — сказал Воробьев. Компания применяет современные технологии и комплексный подход. Теплицы оснащены системой управления микроклиматом, досвечивания и туманообразования, капельным поливом, адресной подкормкой и видеоаналитикой. Собственная логистика позволит осуществлять бесперебойные поставки в торговые сети.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Мы высоко оцениваем инвестиционный климат региона. Для нас это ключевой рынок сбыта с развитой инфраструктурой и понятным взаимодействием с органами власти. Выбор Подмосковья также связан с близостью к крупнейшему потребительскому рынку страны и возможностью развивать производство на базе уже действующей команды, инженерной инфраструктуры и логистики», — отметила Юлия Серых.