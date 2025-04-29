Системы газоснабжения заменили в 45 домах Красногорска с начала года
В Подмосковье продолжается модернизация газовой инфраструктуры. С начала года трубы заменили в 45 многоквартирных домах Красногорска.
Обновление газопровода производится от фасада непосредственно до квартиры.
Специалисты устанавливают в жилых помещениях шаровые краны с тремя степенями защиты, гибкие шланги, а также датчики загазованности.
За выполнением работ следят эксперты Управления технического надзора капитального ремонта.
Жителей Московской области призывают в случае необходимости предоставлять специалистам доступ во все жилые помещения, иначе запустить газоснабжение в доме не получится.
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