Системы газоснабжения заменили в 45 домах Красногорска с начала года

В Подмосковье продолжается модернизация газовой инфраструктуры. С начала года трубы заменили в 45 многоквартирных домах Красногорска.

Обновление газопровода производится от фасада непосредственно до квартиры.

Специалисты устанавливают в жилых помещениях шаровые краны с тремя степенями защиты, гибкие шланги, а также датчики загазованности.

За выполнением работ следят эксперты Управления технического надзора капитального ремонта.

Жителей Московской области призывают в случае необходимости предоставлять специалистам доступ во все жилые помещения, иначе запустить газоснабжение в доме не получится.