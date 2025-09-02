Системы газоснабжения заменили в 413 домах Подмосковья летом

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта провели приемку систем газоснабжения в 27 округах Подмосковья. Больше всего работ завершили в Красногорске, где проверили 119 многоквартирных домов, в Раменском — 56, в Домодедове — 38, в Лобне — 36 и в Солнечногорске — 23.

Система газоснабжения многоквартирного дома представляет собой комплекс инженерных устройств и коммуникаций, которые обеспечивают подачу природного газа от магистралей до бытовых приборов жильцов. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье реализуют самую крупную программу капитального ремонта среди регионов, и с начала 2025 года работы завершили более чем в 1,3 тысячи многоквартирных домов.

Во время капремонта заменяют фасадные и внутренние газопроводы, демонтируют старые трубы, устанавливают новые, соответствующие современным стандартам, и проверяют всю систему на герметичность. Помимо этого, специалисты устанавливают краны с тройной защитой и системы автоматического контроля загазованности, которые обеспечивают безопасность, мгновенно реагируют на утечки газа и предупреждают жильцов звуковым сигналом.