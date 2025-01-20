Системы газоснабжения обновят в 689 домах Подмосковья в 2025 году

Системы газоснабжения капитально отремонтируют в 689 многоквартирных домах Подмосковья в 2025 году. В них установят системы автоматического контроля и краны с тремя степенями защиты.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, работы проведут в рамках масштабной программы капитального ремонта.

«Московская область занимает лидирующие позиции в России по объему выполняемых работ по капитальному ремонту систем газоснабжения. В 2025 году мы продолжим работу по замене устаревших систем и внедрению новейших технологий для повышения безопасности жителей. Программа капремонта газоснабжения реализуется с 2016 года, и за это время мы обеспечили новыми системами 3,1 тысячи многоквартирных домов», — сказал глава министерства Антон Велиховский.

В ходе капитального ремонта в квартирах установят система автоматического контроля загазованности. Умные датчики позволят круглосуточно контролировать помещения на содержание газа. Кроме того, на сетях установят краны с тремя степенями защиты от случайного открытия и утечки.

В министерстве напомнили, что заменять оборудование необходимо по истечении срока эксплуатации.

Узнать, где проведут работы, можно на сайте подмосковного ФКР.