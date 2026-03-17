Системы газоснабжения обновят в 229 домах Подмосковья в этом году

Системы газоснабжения обновят в 229 многоквартирных домах Подмосковья в этом году. Всего в планах заменить 464 конструктивных элемента оборпудования.

В прошлом году газовые сети обновили в 560 домах Подмосковья. Самый большой объем работ пришелся на Красногорск, Лобню, Раменское, Богородский округ и Солнечногорск.

В этом году ремонт проведут в 55 домах в Химках, в 25 — в Балашихе, в 16 — в Лобне, в 14 — в Коломне, в 11 — в Долгопрудном и в 10 — в Мытищах. Всего работы охватят 33 округа.

Жителям напомнили, что управляющая компания заранее предупреждает о предстоящих работах. Замену оборудования проводят при условии полного доступа в квартиру. При этом на время ремонта газ перекрывают во всем доме.