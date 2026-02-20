Системы электроснабжения отремонтируют в 51 доме Воскресенска

В рамках региональной программы капремонта в 2026 году запланировано обновление внутридомовых инженерных систем электроснабжения. Городской округ Воскресенск стал лидером по количеству объектов — работы проведут в 51 многоквартирном доме.

Всего ремонт затронет порядка 250 многоквартирных домов в различных округах Подмосковья. Специалисты приведут в порядок электропроводку и щитовое оборудование.

Работы ведутся в строгом соответствии с правилами устройства электроустановок. В домах выше пяти этажей на ответвлениях к стоякам устанавливают аппараты защиты и управления. Освещение лестничных клеток, холлов и коридоров запитывают по отдельным линиям от вводно-распределительных устройств — подключение к квартирным щиткам не допускается. Там, где есть естественное освещение, монтируют автоматику, реагирующую на уровень освещенности.

Если вертикальные участки распределительной сети раньше проходили внутри квартир, при капремонте их в обязательном порядке выносят в подъезд. Ремонт систем электроснабжения — одно из востребованных направлений, позволяющее повысить надежность обеспечения жителей электроэнергией.