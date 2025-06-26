Системы электроснабжения обновили в поселке Андреевка в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В поселке Андреевка городского округа Солнечногорск компания «Россетти Московский регион» провела модернизацию центрального распределительного пункта. Это обновление значительно повысило качество и надежность электроснабжения для свыше 10 тысяч человек, а также 13 социальных объектов, включая больницы, школы, водозаборный узел и котельные.

Во время работ специалисты заменили устаревшее высоковольтное оборудование и внедрили системы телемеханики и телеметрии, что позволило автоматически передавать данные в диспетчерский центр.

«Мы заменили масляные выключатели на более современные вакуумные. Объект стал более автоматизированным, упростилась его эксплуатация, оперативно-технологическое управление», — рассказал мастер мобильной бригады Солнечногорского РЭС ПАО «Россетти Московский регион» Дмитрий Горшков.

Сейчас энергетики продолжают готовить оборудование к подключению. Эти работы осуществляются в рамках программы повышения надежности электроснабжения для потребителей.

«В округе продолжают модернизировать электроснабжение. Центральный распределительный пункт обслуживает 13 важных социальных объектов и населенные пункты Андреевка, Голубое и Жилино. Жители вскоре почувствуют значительные позитивные изменения, в частности, бесперебойность подачи электроэнергии», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

В июне мощность электроснабжения блочно-модульной котельной в поселке Голубое увеличили с 340 до 535 киловатт, что позволит обеспечить теплом более двух тысяч человек.