Системы электроснабжения модернизировали в Серпухове

Электросетевые компании Серпухова активно готовятся к осенне-зимнему периоду. В округе обновили часть оборудования. Это позволит обеспечить жителей надежным электроснабжением.

Специалисты «Россети Московский регион» в Серпухове уже реконструировали 36 трансформаторных подстанций в 30 населенных пунктах. Также они заменили провод и опоры воздушных линий в Зиброво, Лужках, Зацеве, Игумнове, Турове и ряде других населенных пунктов.

Также сотрудники электросетевой компании создали резервную схему электроснабжения для жителей Нефедова, Каменки и Лукина. До конца года в Серпуховском РЭС планируют установить трансформатор для обеспечения качественного электроснабжения жителей еще шести деревень и сел. Большинство работ должны закончить до 20 октября.

Кроме того, специалисты «Мособлэнерго» до конца года реконструируют кабельные линии, обеспечивающие электроснабжение жителей домов по улицам: Советская, Российская, Джона Рида, Луначарского, Горького. Капитально отремонтируют четыре кабельные линии в микрорайоне Ивановские Дворики. Их повредили при строительстве автодорог.

До 1 октября отремонтируют еще восемь линий протяженностью более 10 километров в Серпухове и Протвине.

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