Системы двух котельных закольцуют для ремонта без отключения тепла в Подольске

В Подольске продолжают модернизировать системы теплоснабжения. Завершена реконструкция сетей в ключевых районах по программе 2023–2025 годов.

В округе закольцуют две котельные для проведения ремонта без отключения тепла и сделают капитальный ремонт котельной Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ). Об этом сообщил глава Подольска Григорий Артамонов на оперативном совещании в администрации округа.

Специалисты приступили к капитальному ремонту котельной ПЭМЗ, который планируют завершить к концу 2026-го. Параллельно стартовала перекладка тепловых сетей в рамках концессионного соглашения. Концессионер ТЭК-2 ведет значительные работы в микрорайонах Климовск, Центральном, Парковом и Межшоссейном.

Будут закольцованы и котельные на улицах Сосновой и Рощинской, где прокладывают около семи километров новых сетей.

Началась работа по следующей инвестпрограмме, рассчитанной до 2029 года.