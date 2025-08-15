Систему вознаграждений для волонтеров запустили в Подмосковье

На платформе «Волонтеры Подмосковья» появился сервис «Магазин поощрений», где активные участники добровольческого движения могут обменивать заработанные баллы на полезные подарки. Проект призван не только поблагодарить волонтеров за их труд, но и мотивировать новых людей присоединяться к социально значимым инициативам.

В ассортименте магазина представлены брендированные сувениры, практичные гаджеты, включая портативные зарядные устройства, а также билеты на знаковые мероприятия региона. Среди особо ценных вознаграждений — билеты на «Матч легенд» в честь Кубка Игоря Акинфеева 20 августа на стадионе «Арена Химки» и шайба с матча звезд на Кубке Александра Овечкина.

«Наши волонтеры посвящают свое свободное время добрым делам, оперативно приходят на помощь тем, кому она больше всего нужна — без выходных, в праздники, а порой и круглосуточно. Здорово, что появилась еще одна возможность отблагодарить наших ребят за их неравнодушие и включенность в жизнь Подмосковья!» — отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

«Магазин поощрений» создан как часть комплексной системы мотивации волонтеров, где каждое доброе дело получает заслуженное признание. Все подарки тщательно подобраны с учетом интересов и предпочтений активных участников движения.