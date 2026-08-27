Систему водоснабжения в селе Горы модернизируют в Коломне в 2027 году

Работы направлены на повышение надежности коммунальной инфраструктуры и качества воды для местных жителей. В рамках проекта специалисты заменят более двух километров стальных и чугунных труб на современные полиэтиленовые.

Такой материал отличается длительным сроком эксплуатации и позволяет сократить необходимость ремонта сетей. Обновление затронет не только трубопровод, но и объекты водоснабжения.

На водозаборном узле проведут модернизацию оборудования, а скважину оснастят современной системой фильтрации и водоотведения. Кроме того, здесь установят новую насосную станцию. Она будет поддерживать необходимое давление в сети с учетом особенностей рельефа местности.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». После реконструкции система будет работать в автоматизированном режиме, а подача воды жителям будет осуществляться круглосуточно без постоянного участия технического персонала.

«Вопрос качества воды — действительно один из самых острых. В округе эта работа идет по нескольким направлениям. Проект реконструкции системы водоснабжения в селе Горы прошел согласование и получил необходимое финансирование, что позволяет приступить к реализации без задержек. Мы планомерно движемся к тому, чтобы чистая вода была во всем муниципалитете», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Работы по обновлению системы водоснабжения продолжаются и в других населенных пунктах округа. В прошлом году новую станцию очистки воды установили на водозаборном узле в селе Лукерьино.