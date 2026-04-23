Систему водоснабжения реконструируют в доме на Инициативной улице в Ногинске

22 апреля состоялась выездная встреча с жителями многоквартирных домов по Инициативной улице в Ногинске. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Богородского округа, представители ресурсоснабжающей организации «НПТО ЖКХ», «Мособлводоканала», а также сотрудники управляющей компании.

Жители многоквартирных домов выразили обеспокоенность качеством предоставляемых услуг по горячему и холодному водоснабжению. Ранее этот вопрос был поднят в обращении к главе Богородского округа Игорю Сухину.

По итогам встречи было принято решение о проведении работ по реконструкции системы горячего водоснабжения в доме № 5. Исполнителем работ определено АО «НПТО ЖКХ». Плановый срок завершения мероприятий — 1 июня 2026 года.

В настоящее время температура горячего водоснабжения поддерживается на нормативном уровне и соответствует установленным требованиям.