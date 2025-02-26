Систему водоснабжения обновят в селе Левково в Пушкино

В округе продолжается реконструкция водозаборного узла № 42. Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели выездную проверку хода работ, чтобы убедиться в соблюдении всех строительных норм и правил, а также в соответствии проекта установленным требованиям.

Масштабная модернизация коммунального объекта, стартовавшая в августе 2024 года, осуществляется в рамках реализации подмосковной государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Все работы планируют завершить во втором квартале 2025 года.

В процессе реконструкции на Левковском водозаборном узле поменяют две насосные группы, поставят новую станцию водоподготовки, отремонтируют две скважины и резервуары для чистой воды, сделают наружную и внутреннюю гидроизоляцию.

Данный водозаборный узел обеспечит качественной питьевой водой около двух тысяч жителей.