Систему водоснабжения обновили в микрорайоне Красная Поляна в Лобне

В микрорайоне Красная Поляна городского округа Лобня завершены работы по перекладке 400 метров системы водоснабжения. Все абоненты улицы Заводская успешно переключены на новую линию.

Помимо этого, глава Лобни Анна Кротова подвела итоги дня в сфере благоустройства города. Так, продолжаются работы по покосу травы и покраске ограждений. На данный момент дан работы активно ведутся на улицах Научный городок, Чайковского, Циолковского, Чехова, Авиационная и Букинское шоссе.

Напомним, что в Лобне ежедневно проводятся мероприятия по уборке поверхностного мусора, мойке дорог, покосу травы и подрезке деревьев. В связи с жаркой погодой актуальной остается и аэрация дорог, а для комфорта пассажиров автобусов в городе организована бесплатная раздача питьевой воды.

Все эти меры направлены на улучшение качества жизни горожан и поддержание чистоты и порядка в Лобне.

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