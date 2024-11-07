Систему водоснабжения модернизируют в Луховицах в следующем году

Жалобы по поводу ухудшения качества водопроводной воды все чаще стали поступать от жителей Луховиц. Глава муниципалитета Сергей Тимохин совместно с представителями правительства Московской области уже принял меры для решения этой проблемы.

Депутат Госдумы Никита Чаплин, который взял ситуацию под личный контроль, подчеркнул необходимость обеспечения граждан чистой и безопасной водой. Он отметил, что изношенная система водоснабжения требует срочных действий.

По его словам, модернизация инфраструктуры важна не только для качества воды, но и для здоровья и благополучия жителей. В следующем году планируется выполнить значительную часть ремонтных работ, которые помогут устранить проблему ржавой воды и повысят надежность и стабильность водоснабжения для всех жителей Луховиц.

Сейчас началась разработка плана по модернизации системы водоснабжения города. Основной проблемой остается износ системы, которая не подвергалась серьезным обновлениям более 30 лет. В ходе недавней проверки на водозаборных узлах специалисты обсудили текущее состояние скважин и пришли к выводу о необходимости проведения капитального ремонта и замены части труб.